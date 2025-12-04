Tarihi Sultanahmet Camisinin altındaki çarşıda yangın çıktı
Sultanahmet Camisi’nin altında bulunan çarşıdaki bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı cami çevresindeki bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangın saat 15.40'da sıralarında Tarihi Sultanahmet Camisinin altında bulunan çarşıda çıktı. Edinilen bilgiye göre çarşıda bulunan bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek baca etrafındaki ağaçları sardı.
Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Caminin yanındaki ağaçlar zarar gördü
Yangının çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangında Sultanahmet Camisi çevresinde bulunan ağaçlar zarar gördü.
Çıkan yangınla ilgili ekipler, inceleme başlattı.