Tarihi uzay yolculuğu başladı

30 Mayıs 2020

ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine ilk kez ilk insanlı uzay mekiğini gönderdi. Uçuş denemesi ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi. Ç "Crew Dragon" isimli deneme uçuşunun başarılı olması durumunda, ABD topraklarından 9 yıl sonra ilk defa uzaya astronot gönderilmiş olacak.



SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamamıştı.



NASA, deneme öncesi paylaştığı videoda Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.