Tarım Bakanı Yumaklı duyurdu: Üreticilere 798 milyon lira yeni ödeme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."