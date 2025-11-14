Tarım Bakanı Yumaklı duyurdu: Üreticilere 798 milyon lira yeni ödeme
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don afetinden zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon liralık yeni destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bu son ödeme ile birlikte zirai don kapsamında üreticilere sağlanan toplam destek miktarı 22 milyar 946 milyon liraya ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bakan Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."
