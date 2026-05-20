Tarım Bakanlığı açıkladı: Yeni gıda düzenlemesi yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni geliştirilen gıdaların piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

"Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği" ile "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni gıdalar için güvenlik kriterleri belirlendi

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre düzenleme, gelişen teknoloji ve alternatif gıda kaynaklarına yönelik çalışmaların artmasıyla birlikte yeni bileşenlerin gıda olarak kullanımına ilişkin artan talepler doğrultusunda hazırlandı.

Yeni kurallarla, gıda işletmecilerinin geliştirdikleri ürünleri piyasaya sunabilmesine ilişkin şartların netleştirilmesi ve tüketiciler açısından yüksek düzeyde gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

189 yeni gıda bileşeni listeye alındı

Yönetmelik kapsamında, Avrupa Birliği listesinde yer alan ve Türkiye'de kullanımına uygun görülen 189 yeni gıda bileşeni mevzuata dahil edildi.

Buna karşılık, 32 ürünün ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı olması veya böcek içermesi gibi gerekçelerle düzenleme kapsamına alınmadığı belirtildi.

Risk değerlendirmesi şartı getirildi

Yeni geliştirilen bir gıdanın piyasaya sunulabilmesi için insan sağlığı açısından risk taşımadığının belirlenen prosedürler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekecek.

Yönetmelik ekinde yer almayan yeni gıdalar için ise işletmelerin Bakanlığa başvuru yapması ve güvenilirlik değerlendirmesinden geçmesi zorunlu olacak.

İnovasyonun desteklenmesi hedefleniyor

Konuya ilişkin yayımlanan uygulama tebliğinde, yeni gıda statüsünün belirlenmesi ve başvuru dosyalarının içeriğine ilişkin teknik düzenlemelere de yer verildi.

Düzenleme ile daha önce gıda olarak tüketilmemiş bileşenlerin bilimsel risk değerlendirmesi sonucunda kullanımına izin verilmesi ve tüketici sağlığının korunması hedefleniyor.

Ayrıca yenilikçi gıda ürünleri, yeni teknolojiler ve üretim süreçlerinin desteklenmesiyle sektörde inovasyonun teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.