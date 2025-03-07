Tarım Bakanlığı'ndan 'gerekçesiz tavuk itlafına' yönelik açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklindeki iddianın doğru olmadığını bildirdi ve konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Güvenilir ve sağlıklı gıda çalışmalarımız aralıksız devam edecek"

Bakanlığın, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için kanatlı hayvan sevkiyatlarında denetimlerin ve çalışmaların sıfır toleransla sürdürüldüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli ili Pülümür ilçesinde, 19 Şubat tarihinde, Jandarma kontrol noktasında yapılan denetimde H.U. yönetimindeki araç durdurulmuş, 1000 kanatlı hayvan olduğu kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmiştir. Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan incelemede kanatlı hayvanların veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgeleri olmadan sevk edildikleri tespit edilmiştir. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, hayvan sahibine, kanatlı hayvanları belgesiz olarak sevk ettiği ve hayvanlara ait menşe belgelerini ibraz edemediği için 21 bin 6 lira idari para cezası uygulanmış, söz konusu hayvanlar da itlaf edilerek uygun koşullarda gömülmüştür. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."