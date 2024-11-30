'Tarım Cebimde' uygulaması güncellendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tarım Cebimde' uygulamasına dair yapılan güncellemelere yönelik açıklamada bulundu.

'Arıcılık' modülünün de eklenmesiyle uygulamadaki modül sayısının 16'ya çıktığına dikkati çeken Yumaklı, halen Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Balıkçılık, Evcil Hayvanlar, Milli Parklar, Gıda Kontrol, Desteklemeler, Kent Tarımı, e-Devlet Hizmetleri, Faydalı Linkler, Eğitim ve Yayın, Duyurular, Su, Avcılık, Arıcılık, İddialar ve Gerçekler başlıklarıyla hizmet verildiğini belirtti.

Arıcılığa dair tüm veriler tek bir noktada

Arıcılık işletme ve koloni bilgilerini dijital ortamda kayıt altına alan 'Arıcılık' modülü sayesinde artık tüm veriler tek bir noktadan takip edilebiliyor. İşletmelerin verimliliğinin artırılması için stratejik kararların alınabilmesine olanak sağlayan uygulamada aktif /pasif kovan sayıları da yer alıyor.

Evcil hayvanlara kayıp bildirimi

'Hayvan Varlığım' ekranına, yetiştiricilerin üzerine kayıtlı olan 'Tek Tırnaklı Hayvan Varlıkları' bilgilerinin yansıtıldığını belirten Yumaklı, evcil hayvanlar kayıp bildiriminin de düzenlendiğini kaydetti.Mobil uygulama sayesinden tarım üreticileri artık tek tıkla 'Hayvansal Üretim' ana başlığı altına idari para cezalarına da kolayca ulaşabilecek.