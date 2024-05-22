'Tarım Cebimde' uygulamasıyla kurbanlık bilgilerine ulaşılabiliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız, satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor." ifadesini kullandı.

Sorgulama 3 adımda gerçekleştiriliyor

Kurbanlık sorgulama, uygulama üzerinden 3 adımda gerçekleştirilebiliyor. Buna göre önce 'Tarım Cebimde' uygulamasını cep telefonuna indirmek gerekiyor. Herkese açık 'hayvansal üretim' ana menüsünden 'küpe sorgulama' alt menüsü seçiliyor, gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek 'sorgula' butonuna tıklanıyor.

Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebiliyor.

Tüm uygunsuzluklar yetkililere bildirmeli

Bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak ekiplerimizin olmadığı noktada vatandaşlarımız herhangi bir uygunsuzluk görürlerse lütfen hemen yetkililere başvursunlar."