Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı - Resim : 1

3 ölü, 16 yaralı

İtfaiye ekipleri serviste sıkışan işçileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
