Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ölü, 16 yaralı
İtfaiye ekipleri serviste sıkışan işçileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.