Tarım Kredi ilk 'akıllı market'ini açtı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi), ilk "akıllı market"i Ankara-Eryaman'da faaliyete başladı. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, mağaza konseptlerine bir yenisini daha ekleyerek dijital dönüşüm ve "sıfır atık" için yol haritasını belirledi. Akıllı markette kullanılan "Verimli Enerji Yönetimi Sistemi"yle, soğutucu dolaplardaki anlık analizler doğrultusunda enerjiden tasarruf elde ediliyor, soğuk zincirin bozulmasıyla ürünlerde yaşanabilecek israfın önüne geçiliyor, müşterilerin her zaman güvenli gıdaya ulaşmalarına olanak tanınıyor. Akıllı markette kağıt etiket yerine elektronik etiketler kullanılıyor. Böylece mağaza çalışanları müşterilere daha fazla zaman ayırıyor, raftaki ürün fiyatı ne ise kasada da aynısının görülmesi ve kampanyalı ürünlerin kolaylıkla fark edilmesi sağlanıyor.