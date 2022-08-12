Tarım Kredi'de indirim tarihi belli oldu

Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.

Bu marketlerdeki büyükbaş hayvan eti satışlarında yüzde 30-35 indirim yapılmasının yanı sıra şeker, un gibi 30'dan fazla üründe fiyatlar düşürülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tarım Kredi marketlerinde bazı ürünlerde indirime gidileceğini açıklamıştı.

İndirimler Türkiye geneline yayılır mı?

Tarım Kredi'de yapılacak indirimlerin Türkiye genelinde fiyatları etkileyip etkilemeyeceği de tartışılıyor.

Sektör temsilcileri, sınırlı sayıda şubesi bulunan Tarım Kredi'de yapılacak indirimlerin genele yayılmayacağı görüşünde.

TOBB Gıda Meclis Başkanı Buzbaş, indirimlerden çok az kişinin yararlanabileceğini belirterek, "30 kalem var ama her birinden ne kadar satıldığı önemli" dedi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Tüfekci ise "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satışları esnafımıza zarar verecek" ifadesini kullandı.