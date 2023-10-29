Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Tarım ve ormanda bu çınarın dallarını uzatıyoruz

İbrahim Yumaklı/ Tarım ve Orman Bakanı

Türk devlet tarihinden ve geleneğinden aldığımızla misyonla büyüttüğümüz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bırakıyoruz. Cumhuriyetimiz istikrarlı ve süreklilik arz eden büyümesini devam ettirirken bizler de tarım ve orman alanında bu çınarın dallarını uzatmak için yoğun bir gayret içindeyiz.

Tarım politikamızda yeniliklere imza atıyoruz

Göreve geldiğimizde bu 100 yıllık çınarı daha da büyütmek için hemen çalışmalara başladık. Gelişen ve dinamikleri sürekli değişen yeni dünyada normallerimizin yerini artık “yeni normaller” aldı. Bu gerçekten yola çıkarak tarım ve orman politikamızda önemli yeniliklere imza atıyoruz. Tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, tarım sayımı gibi sektörün de uzun yıllar beklediği adımları atmak, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında bizlere nasip oldu.

Tarımda dört ana hedef

Artık yeni yüzyılımızda tarımda 4 ana hedef doğrultusunda rotamızı oluşturduk. 160 binden fazla çalışanıyla dev bir aile olan bakanlığımızın bünyesinde bu hedeflere inanmış ve kararlı bir şekilde sağlam adımlarla ilerliyoruz. Nedir bu hedeflerimiz?

• Sürdürülebilirlik

• Verimlilik

• Kayıtlılık

• Kalite

Dünyadaki gelişmeleri takip eden değil takip edilen olmak için tarım ve teknolojiyi daha sıkı bir birlikte içinde ana hedeflerimiz için kullanacağız. Bu yeni yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacaksak bu 4 ana hedefe ulaşmamız elzemdir.

Başrolde su olacak Tüm bu hedeflere giderken dikkate aldığımız öğelerin başına yaşam kaynağı olan suyu koyduk. Artık üretimimizde su başrolde olacak. Suyu verimli kullanmayı, su seferberliğini yeni yüzyılımızda sıkça duyacağız. Kıymetli Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayeleriyle devam eden Su Verimliği Seferberliği kampanyası toplumun bütün kesimlerinin sahipleneceği bir boyuta ulaşacak.

Yeşil vatan hassasiyeti

Bir diğer konumuz ise yeşil vatanımız. Orman varlığımızı artırmayı sürdüreceğiz. Yılda 600 milyon fidanı toprakla buluşturan dev bir teşkilat olarak cumhuriyetin çocuklarına daha yeşil bir vatan bırakma sorumluluğuyla yeşile sevdalı nesiller yetiştireceğiz. Yeni yüzyılımızda tıpkı son 21 yılda olduğu gibi üreticimizin yanında olacağız. Vatanımızı korur gibi toprağımızı, suyumuzu ve ormanlarımızı korumaya, geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Motivasyonumuz milletimize hizmet olacak

Hep yeni, hep ileri vizyonuyla durmadan yola devam edeceğiz. Her dem yeniden doğacağız. Tüm bunları yaparken en büyük motivasyonumuz milletimize hizmet olacak. Cumhuriyetimizi kuran kahramanlarımızdan aldığımız ilham ile hep birlikte çalışacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi dünyanın parlayan yıldızı yapacağız.

Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’i bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, aziz milletimize nice yüz akı yüzyıllar diliyorum.