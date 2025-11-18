Tarım ve Orman Bakanlığı OGM 496 sözleşmeli personel alımı KPSS şartı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurusuyla, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapılacağı kesinleşti. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak olan alımda; mühendis, büro personeli, şoför-operatör ve temizlik personeli dahil farklı kadrolarda personel istihdam edilecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki grafiğe göre personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker ve ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli alınacak.
Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.