Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İlan yayımlandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığına 1873 kişi alınacak. Başvur yapmak için on binler sırada bekliyor. Günler ilerledikçe aramalar hızlanırken bugün cuma günü olması nedeniyle "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu" sorusu sıkça geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada "Adaylar başvurularını 27.07.2026-09.08.2026 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Kariyer Kapısı haricinde şahsen, posta yoluyla vb. şekilde yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir" diye belirtti.

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Kadro ve branş dağılımı şöyle:

645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager.