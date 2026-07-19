Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nedir?

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen gün yaptığı açıklamada 1874 personel alınacağını duyurdu. Bu açıklamayı gören vatandaşlar detaylara ulaşmak istedi. Hafta sonu da başvuru tarihleri sıkça araştırılıyor ve "Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" sorusu geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı personel alım duyurusunu yayımladı fakat başvuru tarihini henüz belirtmedi. Birkaç gün içinde ilanın yayımlanması bekleniyor.

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Kadro ve branş dağılımı şöyle:

645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager.