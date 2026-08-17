Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlıkta görev almak isteyen ve başvuru yapan adaylar bu soruya cevap arıyor. Peki haftanın ilk gününde bir gelişme yaşandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığından 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Sonuçların Ağustos ayı sona ermeden ilan edilmesi bekleniyor.

Alımı yapılacak personel, 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager olarak sıralanmıştı.