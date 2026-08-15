Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Tarım ve Orman Bakanlığının personel alım ilanına yoğun bir ilgi vardı. On binler başvurularını tamamladı ve işlemlerin üzerinden bugün itibarıyla 6 gün geçti. Herkesin gözü Bakanlıktan gelecek duyuruya çevrildi. Her gün giderek artan soru "Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığından 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Sonuçların Ağustos ayı sona ermeden ilan edilmesi bekleniyor.

Alımı yapılacak personel, 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager olarak sıralanmıştı.