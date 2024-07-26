Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı: Market raflarına yeni düzenleme geliyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 8 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği güncelleniyor. Peynir Tebliğ taslağıyla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanıyor.

Etiketlere punto ayarı geliyor

Eritme peynir etiketinde en az 1,2 milimetre olan punto büyüklüğü de en az 3 milimetre olacak şekilde artırılacak. Ayrıca çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılıyor.

Çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması yasaklanıyor. Eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacıyla ilgili ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engelleniyor.

Nisan ayında da düzenleme yapılmıştı

Tarım Bakanlığı, nisan ayında da tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gitmişti. Birbiriyle karıştırılabilecek bir gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadeler kullanılması da yasaklanmıştı.