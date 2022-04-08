Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı

ANKARA(DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişci’nin atanmasının ardından; et, süt ve yağ fiyatının tartışıldığı dönemde Bakan Yardımcılarının tamamı görevden alınarak yerine atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Bakan Yardıcmıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındılar.

Yerlerine Bakan Yardımcısı olarak; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.