  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA(DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişci’nin atanmasının ardından; et, süt ve yağ fiyatının tartışıldığı dönemde Bakan Yardımcılarının tamamı görevden alınarak yerine atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Bakan Yardıcmıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındılar.

Yerlerine Bakan Yardımcısı olarak; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.

 

8 üniversiteye rektör atandı8 üniversiteye rektör atandıGündem

 

Bu konularda ilginizi çekebilir
MEVZUAT