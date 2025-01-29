Tarımdan enerjiye verimlilik artırılıp, maliyetler düşürülecek

Ferit PARLAK

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı açıklandı. Ticaret Baka­nı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ma­hinur Özdemir Göktaş’ın katıl­dığı törende açıklanan plana gö­re, 49 bin kooperatifin, KOOP­BİS sistemine kayıtlı 4.5 milyon ortağı etkinleştirilip, verimlilik artırılacak. Kooperatiflerin fi­nansal açıdan güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştı­rılması sağlanacak. Mevcut yasal altyapı ve uygulamalar koopera­tifçiliğin güncel ihtiyaçları doğ­rultusunda geliştirilecek.

Kooperatifler kurumsallaşacak

Kooperatif ortaklarının, yöne­ticilerinin ve personelinin pro­fesyonelleştirilmesine ve koo­peratiflerin kurumsal kapasi­telerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılacak. Gün­cel kooperatifçilik uygulamala­rı takip edilerek iyi kooperatif­çilik örnekleri ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlar doğrultu­sunda ülkemize uyarlanarak ko­operatif girişimciliği yaygın­laştırılacak.

Kooperatifçiliğin etkin tanıtımı yapılarak farkın­dalık sağlanacak ve kooperatif­çilik imajı güçlendirilecek. Ko­operatiflere ilişkin daha sağlıklı veri toplanması, işleyiş ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde bilgi sistemlerinin kullanılma­sı, kooperatiflerin uluslararası standartlara uygun şekilde sınıf­landırılması sağlanacak.

Kredi kullanımında vade avantajı

Esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlangıç süre­sinden itibaren geçmesi gereken 6 aylık süre 3 aya düşecek. Kre­di ve kefalet kooperatifleri vası­tasıyla verilen esnaf kredilerinin daha önce 3 ay olan azami taksit ödeme vadesi, isteğe bağlı ola­rak 6 aya kadar uzatılacak. 36 ay olan toplam kredi geri ödeme sü­resini 48 aya yükseltilecek. Kre­di verilirken Banka tarafından NACE’ler bazında uygulanan kı­sıtlama üzerine tekrar çalışma yaparak, kredilerin daha fazla NACE’yi kapsayacak şekilde ve­rilmesi yönünde çalışma yapıla­cak. Ahi Evran-ı Veli Vakfı kurul­masına ilişkin bir mevzuat çalış­masını içeren kanun taslağı da kısa süre içerisinde TBMM gün­demine sunulacak.

Okullarda etkinlikler artacak

Üniversiteler ve okullarda öğ­rencilere yönelik yoğun bilgilen­dirme ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Özellikle gençlerin kooperatifçiliğe olan ilgilerini ar­tırmak için kooperatifçilik tema­lı kısa film ve fotoğraf yarışmala­rı düzenlenecek. Kooperatifçili­ğe yönelik toplumsal farkındalığı artırmak üzere, görsel ve işitsel medyada daha etkin tanıtım sağ­lanacak. Türkiye Kooperatifler Fuarları ile kooperatif ürünleri­nin tanıtımı yapılacak, koopera­tiflerin iç ve dış ticaret hacimle­rini artırmaları için imkân sağ­lanacak. Dünya genelinde farklı ülke­lerde faaliyet gösteren koopera­tif birlikleri iş birliğinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak ülkeler arası kooperatifçilik ağı pekiştirilecek.

Kooperatifçilik hareketi başlıyor

Birleşmiş Milletler’in 2025 yı­lını “Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar” sloganı ile “Ulusla­rarası Kooperatifler Yılı” olarak ilan ettiğine dikkat çeken Tica­ret Bakanı Ömer Bolat, “Koope­ratifler, temelinde karşılıklı yar­dımlaşma ve dayanışma esasları bulunan, içerisinde imece gele­neğini barındıran, birlikte hare­ket etmenin kıymetini ve bere­ketini ortaya koyan özel nitelikli girişimlerdir.

Ticaret Bakanlığı olarak bizler de bu önemli geliş­meyi bir fırsat olarak görmek su­retiyle; başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan­lığımız ile diğer tüm paydaşları­mızla koordinasyon halinde, ül­kemiz kooperatifçiliğinin gelişti­rilmesi yolunda önemli planlama ve çalışmalara başlamış bulunu­yoruz.” dedi.

Bakan Bolat, “Ülke­miz genelinde üç bakanlığımızın görev alanında yaklaşık 49 bin kooperatif bulunmaktadır. Bu­nunla birlikte, ülkemiz genelin­deki 6 milyonu aşan kooperatif ortağının yaklaşık 4.5 milyonluk bölümünün verileri, KOOPBİS sistemimize başarıyla aktarılmış durumdadır. Bu bağlamda, hatı­rı sayılır bir kesime hitap edecek olan 2025 yılına yönelik yürütü­lecek planlama ve çalışmalar bü­yük önem arz etmektedir” şeklin­de konuştu.

Bolat, “Ticaret Bakanlığımız­ca, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba­kanlığı ile Tarım ve Orman Ba­kanlığı ortaklığında imzalanan “Kadın Kooperatiflerinin Güç­lendirilmesi İş Birliği Protokolü” ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında “İş Pozitif Projesi” kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde; kadınla­rımızın kooperatifler aracılığı ile ekonomik hayattaki yerini ve sosyal güvencelerini güçlendir­meye, kurmuş oldukları koope­ratiflerin ise sürdürülebilirlikle­rini sağlamaya ve kurumsal ka­pasitelerini geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KOOP-DES ile 772 kooperatif desteklendi

Kooperatiflerin Desteklenme­si Programı (KOOP-DES) kap­samında sağlanan hibe destek­lerinde de artış olduğunu kay­deden Bolat, “5 yılda 740’ı kadın girişimi üretim ve işletme ko­operatifi olmak üzere 772 koo­peratifimizin 826 projesine 110 milyon lirayı aşan tutarda des­tek sağladık. Ayrıca, yakın dö­nemde yapmış olduğumuz gün­celleme ile kooperatiflerimizin; makine-ekipman ve demirbaş alımlarına yönelik destek limi­ti 200 bin liradan 400 bin liraya, sergi ve fuar katılımı desteği 30 bin liradan 60 bin liraya, nitelik­li personel istihdamı desteğimi­zi 1 personel için 103 bin liradan 204 bin liraya yükselttik” şeklin­de konuştu.

Sigorta kooperatifçiliği

Gelişmiş ülkelerde öne çıkan sigorta kooperatiflerinin Tür­kiye’de de etkin hale gelmesi, ekonomik kaynaklarımızın ül­ke içerisinde kalmasına katkı sağlayacağını açıklayan Bolat, “Kooperatifler ayrıca dış tica­rette de günden güne daha fazla etkinlik gösteriyorlar. Nitekim 2019 yılında kooperatiflerimiz­ce yapılan 61,2 milyon dolarlık ihracat, 2024 yılında 96,5 mil­yon dolar seviyesine yükselmiş­tir. Bu kapsamda, ihracatımız­daki paylarının daha da artması için kooperatiflerimizin ihracat desteklerinden daha fazla fay­dalanmaları yönündeki çalış­malarımızı sürdüreceğiz” açık­laması yaptı.

Kredi kefalet kooperatifleri etkinleşti

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin, en fazla gelişim gösteren kooperatifler ol­duğunu vurgulayan Bolat, “2002 yılında esnafımıza hizmet vere­bilen kredi ve kefalet kooperatif sayımız sadece 402 iken, bugün kooperatiflerimizin tamamına yakını kefalet hizmeti verebil­mektedir. Kredi ve kefalet koo­peratifçiliği sistemimizde yıllar içerisinde yapılan tüm iyileştir­melerin neticesinde 2002 yılın­dan 2024 yılı sonuna kadar olan dönemde yaklaşık 564 milyar li­ralık faiz indirimli finansman, esnaf ve sanatkârlarımıza akta­rılmıştır” dedi.

“Kiracıların ev alabilmesi için yapı kooperatifçiliği daha çok güçlendirilmeli”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapı kooperatifçiliğinin önemine işaret etti. Bolat, "Yapı kooperatifçiliğinin uygulama ve imaj bakımından güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kira sorununu çözmede ve kirada oturan vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağlamada yapı kooperatifçiliğini daha fazla güçlendirmemiz gerektiği açıktır" değerlendirmesinde bulundu. Kooperatiflerin dış ticaret alanında daha aktif olmaları gerektiğini dile getiren

“Haksız fiyat artışları önlenir”

Ticaret Bakanı Bolat, haksız fiyat artışları karşısındaki mücadele sürerken, piyasanın geneli için stabilizatör fonksiyonu üstlenecek kooperatif sayısını artırmak gerektiğini kaydetti Bolat, “Gıda arz ve tedarik sistemimizi güvence altına alacak, hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatini koruyacak yegâne sistem olan kooperatifçilik sistemimizi, tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların ortak çabasıyla geliştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Stratejik bir alan olan enerji alanında, Ticaret Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin, özellikle sanayi sitelerinde daha yaygın ve etkin hale gelmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılacağını ifade eden Bolat, “Reel sektör paydaşlarımızın da kooperatifleşmeyi özendirici çalışmalarda bulunmaları, özellikle de tüketim kooperatiflerinin kuruluşlarında öncülük etmelerini arzuluyoruz” açıklaması yaptı.

Tedarik ve dağıtımda maliyetleri düşürür

Bolat, “Küçük ölçekli sermaye birikimleri ile faaliyetlerine devam etmekte olan işletmelerimizin büyük ölçekli işletmeler karşısındaki rekabet güçlerinin korunması da çok önemli. Burada da rekabetin korunmasında önemli bir mekanizma olan tedarik ve dağıtım kooperatifçiliği modeli karşımıza çıkmaktadır. Ortak tedarik suretiyle sektörlerimize önemli maliyet avantajı sağlayan bu kooperatif modelinin de ülkemizde yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Finans desteği talebi

Türkiye Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı da kooperatiflerle ilgili üst kuruluşlar oluşturulması gerektiğini belirterek, kooperatiflere finans desteği sağlanması için de çalışma yapılmasının faydalı olacağını anlattı. TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül de kooperatiflerin kontrol edilebilmesi için üst kuruluşların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yumaklı: Kooperatifçilik, gıda arz güvenliği için biçilmiş kaftan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin geniş bir coğrafyaya sahip bir ülke olduğunu söyledi. Yumaklı, “Sadece bitkisel üretimde 206 ürünü ekonomik olarak üretip pazarlayabiliyoruz. Ancak coğrafi yapımız gereği, bitkisel üretimde ortalama işletme büyüklüğümüz sadece 60 dönüm. Hayvancılık işletmelerimiz ekonomik büyüklüğün altında yer alıyor. İşte bu gerçekten hareketle, ülkemiz tarımının rekabet gücünü arttırmamız ve gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir tutmamız gerekiyor. Bunu da küçük işletmeleri üretime teşvik etmekle sağlayabiliriz. Kooperatifler de bu iş için tam bir biçilmiş kaftan” dedi.

Hedef daha güçlü kooperatifler

Kooperatiflerin alt yapısını güçlendirmek ve üreticiye daha iyi hizmet edebilmeleri için kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmaları yolunda çabayı artıracaklarını dile getiren Yumaklı, “Kooperatiflerin üyelerine daha iyi hizmet sunmaları, ürünlerini pazarlamaları ve girdilerini temin etmeleri için bu sistemi oluşturduk. 2024 yılında yaklaşık 11 bin tarımsal örgüt içerisinden 249 başvuruyu değerlendirdik ve 105 örgütü Birinci Derece Tarımsal Örgüt ilan ettik. Bu 105’in içerisinde 51 ıslah amaçlı birlik, 20 üretici birliği ve 34 kooperatifimiz oluşturuyor. Bu örgütlere daha fazla tarımsal destek, ilave faiz indirimi ve projelerde öncelik sağlayarak, kooperatiflerin güçlenmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kadın kooperatifleri dönüşümün yapısal taşı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı’nın, dünyada kooperatifçilik anlayışının geniş bir vizyon kazanmasını sağlayacağını belirtti. Ekonomik ve ticari hayatın en önemli aktörlerinden birinin kooperatifler olduğunun altını çizen Göktaş, Türk kooperatifçilik modeli olarak adlandırdıkları bu ekonomik sistemin, uluslararası alanda güçlü bir örnek haline geldiğini anlattı.

Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmanın sadece kadınları güçlendirmekle kalmayacağını dile getirerek, “Aynı zamanda daha adil, daha eşit ve daha güçlü bir toplum inşa eder. Kadın kooperatifleri, bu değişimin ve dönüşümün yapı taşlarıdır ve onların desteklenmesi, bir ülkenin geleceğinin desteklenmesi demektir. Bu inançla, 23 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attık” diye konuştu.