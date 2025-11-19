Tarkan konseri öncesi bilet krizi: Bekleme listesi 100 bini aştı, fiyatları gören şaştı kaldı

Avrupa turnesinden dönen ünlü şarkıcı Tarkan'ın ocak ayında vereceği konser öncesi bilet krizi yaşandı.

İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak popstarın biletleri sabah saat 11:00’de satışa çıkmıştı. Ancak kısa süre sonra biletlere yoğun talep olunca bilet sağlayıcı siteler çöktü.

Bilet almak için bekleyenler ise nihayet giriş yapabildikleri sayfada bilet fiyatlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bilet fiyatı 32 bin 548 TL

Bekleme listesinin 100 bin kişiye ulaştığı öğrenilirken, bilet ücretlerinin 17 bin TL'den başlayıp 32 bin 548 TL'ye kadar çıktığı kaydedildi.

Uzun zamandır bu konseri beklediklerini söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları ise asgari ücreti de aşan bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Tarkan, Volkswagen Arena'da 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.