Tarkan konseri öncesi çöken platformda inceleme

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu’nda ünlü sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Platformun enkazını kaldırma çalışmalarına başlanacak

Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Sabah saatlerinde bölgeden ayrılan yetkililer, gün içerisinde yapılacak son incelemelerin ardından enkazın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaları başlatacak.

Tarkan'dan açıklama

Sanatçı Tarkan, vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Tarkan, sosyal medya hesabından mesajında, “İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun

Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız.” ifadelerini kullandı.