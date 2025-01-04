Tarkan'dan duygu yüklü veda paylaşımı!

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayata 79 yaşında veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kaybı sonrasında pek çok kişi gibi sanatçı Tarkan da sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Tayfur'a kendine has tarzıyla veda eden Tarkan, sosyal medyada sanatçının imzasını taşıyan 'Emmioğlu' adlı şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcının paylaşımına "Keşke herkes sizin kadar vefalı olsa", "Ne güzel adamsın!" gibi yorumlar geldi.