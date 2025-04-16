Tarkan'ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tarkan'ın acı haberi alır almaz İstanbul'a geldiği öğrenildi. Neşe Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.
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Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun hayatını kaybetti.
Antalya’da yaşayan Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Avrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan'ın ölüm haberini alır almaz İstanbul’a geldi.
Neşe Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.