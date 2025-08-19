Tarlada bulunan kafatası ve kemikler ekipleri harekete geçirdi

Düzce'de merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde mahsule bakmak için mısır tarlasına gelen çiftçi, yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutuları gördü.

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken, kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.