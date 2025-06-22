Tarlada Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma patlamamış el bombası buldu
Başkent Ankara'da bir çiftçi tarlasında Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalan, patlamamış bir el bombası buldu.
Ankara’nın Haymana ilçesinde Sezgin Balıkçı, tarlasında Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı düşünülen, patlamamış el bombası buldu.
İHA'nın haberine göre; mahalle muhtarı Lütfi Bağcı'nın bilgilendirilmesi üzerine yetkililere haber verildi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından el bombası Ankara'dan gelen bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı
Sakarya Meydan Muharabesi'nin yaşandığı Haymana'da birçok yerde şehit mezarı bulunuyor.
Savaştan kalma mühimmatlar da vatandaşlar tarafından sık sık bulunuyor.
Bu arada bölge Tarihi Milli Park ilan edilmiş durumda...