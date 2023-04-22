Tarsus TSO Başkanı: 2023 yılı mottomuz ‘istihdam ve eğitim’

H. Ruhi Koçak

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.

Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak önce eğitimden geçiyor. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de çocuklarımızın geleceği için eğitim ve istihdama yönelik önemli projeler yürütüyoruz. Hatta 2023 yılı mottomuz, istihdam ve eğitim. Çalışmalarımız ve projelerimiz bu kapsamda sürüyor.