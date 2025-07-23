Tartışma büyüdü: Baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, babası tarafından defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tartışma motosiklette başladı

Olay, Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Zeki V., seyir halindeyken motosikletin arkasında oturan oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, aracı yol kenarına çekerek oğlunu defalarca bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından baba Zeki V. polis tarafından gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturma ise devam ediyor.