Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Bugün birçok dizi ekrana gelmeyecek. Bu dizilerden biri de Taşacak Bu Deniz. Diziyi her hafta sıkı şekilde takip edenler araştırma içerisinde... Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu, neden yok?

Taşacak Bu Deniz neden yok?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması sebebiyle Taşacak Bu Deniz bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin 27 Mart 2026 Pazartesi ekrana gelmesi bekleniyor.

20 Mart TRT 1 yayın akışı

05.58: İstiklal Marşı

06.00: Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07.00: Bayram Namazı

08.15: Avrupalı Müslümanlar

08.30: Bayram Sevinci

10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

13.15: Dengi Dengine (Tekrar)

15.50: Mabedin Gölgesinde

16.15: Bayram Havası | Türk Sineması

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

23.40: Vefa Sultan (Tekrar)

01.35: Çöl Aslanı Ömer Muhtar | Yabancı Sinema

04.10: Dengi Dengine (Tekrar)