Tasarı Yunan Parlamentosu'na sunuldu: Türkiye'ye komşu köylere yerleşenlere binlerce Euro teşvik!

Yunanistan, Batı Trakya’daki Türkiye sınırında yer alan köylerin nüfusunu artırmak amacıyla yeni bir teşvik programı başlatıyor. Ülkenin Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısındaki Evros iline bağlı Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerine yerleşecek vatandaşlara 10 bin Euro’ya kadar destek sağlanacak.

Evros ilindeki sınır köylerinin azalan nüfusunu artırmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından parlamentoya sunuldu.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, tasarının yasalaşması halinde nüfusu 500 kişiye kadar olan yerleşim yerlerine taşınan hanelere doğrudan 10 bin Euro destek verilecek. Nüfusu 500’den fazla olan yerleşim yerlerine taşınanlara ise 6 bin Euro ödenecek. Ayrıca, her küçük çocuk için ek olarak bin Euro verilecek ve bu miktar 10 bin Euroya kadar çıkabilecek.

Özel olarak Evros ili için hazırlanan bu yasa tasarısı, bölgenin demografik gelişimini desteklemeyi, kalkınmasını hızlandırmayı ve yeniden inşasını sağlamayı hedefliyor. Yunan hükümeti, teşvik programı kapsamında toplam 8 milyon Euro bütçe ayırdı.

Tasarı, Yunanistan parlamentosunda kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek. Program, özellikle nüfus kaybı yaşayan sınır köylerine yeni yerleşimcileri çekmeyi ve bölgeyi ekonomik açıdan canlandırmayı amaçlıyor.