Taşçıer: Faz-3 gönüllüleri unutuldu

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sinovac aşısı olup 6 ayı doldurduğu halde repel doz hakkı tanınmayan 50 yaş altı Faz-3 gönüllüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Faz-3 gönüllülerinin aşılama programı için hayati önemde olduğunu söyleyen Taşcıer, “Bizim bu insanları el üstünde tutmamız gerekirken, Sağlık Bakanlığı onları unuttu bile. İkinci doz aşılarını olmalarının üzerinden 6 ayı çoktan geçti ancak ne arayan var ne soran. Yetkililere ulaşmaya çalışıyorlar ama onlardan da bir yanıt alamıyorlar. Halbuki aşının etkinlik süresinin tespitinde bu gönüllülerin takibi oldukça önemli.” dedi.

Taşcıer, şöyle konuştu:

“Faz-3 çalışmasında klinik çalışmalara 14 Eylül 2020’de ilk gönüllünün dahil edilmesi ile başlanmıştı. Toplamda 10 bin 216 kişi bu çalışmaya katıldı ve yaş aralığı da 18-59’du. Yani bugün repel doz imkânından yararlanabilenler arasında yer alan 50 yaş üstü gönüllü sayısı çok değil. 50 yaş altında ve sadece birkaç bin kişi olan gruba repel doz hakkı tanınmaması aklın ve mantığın alacağı bir şey değil. Bu insanların bir an önce aşılanmaları gerekiyor çünkü Sinovac aşısının etkinlik süresinin ne olduğu da meçhul.

Siz 6 ayları doldu diye 50 yaş üstü iki doz Sinovac aşısı olanlara repel doz imkânı veriyorsunuz ama gönüllüler arasında ikinci dozunu olmuş ve 7-8 ayı geçmiş insanlar da var. Daha fazla bekletilirlerse belki de oldukları iki doz aşının etkinliği çoktan azalmış olacak ve repel doz da yetersiz kalacak. Maalesef bunu öğrenebilecekleri bir kanal da yok çünkü kendilerine faz çalışması yapılırken ulaşabilmeleri için verilen telefonlara çıkan yok. Yani tam anlamıyla unutuldular. Sağlık Bakanı sürekli çıkıp ‘Bu güce güvenin’ diyor da hangi güce Sayın Bakan? Pandemiyle mücadelede elini taşın altına koymuş ama Bakanlığın unuttuğu binlerce insan var. Neye güvensin insanlar?”