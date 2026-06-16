Taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Yeni gelişme var mı?

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Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron çatısı altında emek veren çalışanlar için iş güvencesi ve kadro talep ediyor. On binlerce işçi taleplerini duyurmaya çalışırken konu hakkındaki son durum araştırılıyor. Taşeron personelin gözü kulağı Ankara'daki kulis bilgilerinde... Sürekli yöneltilen soru ise "Taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek" şeklinde...

Taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek?

16 Haziran 2026 Salı günü konu hakkında yeni bir gelişme yaşanmadı. Kısa zaman içinde olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

Daha önce Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özellikle KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasının öncelikli olması gerektiğini belirtmişti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da belediyeler ve kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler için düzenleme yapılması gerektiğini savunmuştu.