Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçi kadro bekliyor

Taşeron işçiye kadro konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Binlerce işçiyi ilgilendiren konuda geçtiğimiz süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçi konusunda çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Bilgin taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda net bir tarih vermezken, yeni yıla gelmeden bu sorunun çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre taşeron işçiye kadro verilmesi konusunun en geç Kasım 2022'de çözüme kavuşturulması bekleniyor.

90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi taşeron işçi statüsünde çalışan tüm işçilerin sorununun çözüleceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle hangi işçilerin taşeron işçiden kadrolu işçi pozisyonuna geçeceği merak ediliyor. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki süreçte Bakan Bilgin'in 90 bin taşeron işçi çalışmasının kapsamına dair de açıklamalar yapması bekleniyor.

Taşeron işçi nedir?

Türkiye'de sıkça kullanılan taşeron işçi kavramı, altişverene bağlı olarak çalışan işçileri kapsamaktadır. Buna göre büyük bir işi üstlenen üst işveren, bu işin bir kısmını ya da tamamını alt işverene yönlendirir. Bu alt işverene bağlı olarak çalışan işçilere ise taşeron işçi adı verilir. Bu nedenle taşeron işçi statüsündekilerin üst işverene bağlı olarak çalışan işçilere göre farklı bir statüsü bulunur. Burada maaş, haklar konusunda farklılıklar görülür.