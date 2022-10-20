Taşeron kadro şartları belli oldu mu? Taşeron işçilere kadro ne zaman belli olacak?

Taşeron sorunu Türkiye'de yıllardır çözüm beklenen konular arasında yer alıyor. TBMM'nin açılması ile birlikte taşeron işçi statüsünde çalışan çok sayıdaki işçi de taşeron kadrosu konusunda atılacak adımları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından Resmi Gazete'de taşeron kadrosu konusunda bir kararın yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor.

Yakın zamanda taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, konuya dair çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. yeni yıl öncesinde taşeron kadro konusunda adımlar atılacağını ifade eden Bilgin, taşeron kadro şartları konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanırken, bu açıklama sonrasında taşerona kadro konusunun en geç kasım ayında çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Türkiye'de taşeron işçi statüsünde çalışan çok sayıda vatandaş bulunurken, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesinin tüm işçilerin sorununa çözüm getirmesi beklenmiyor. 90 bin kadronun nasıl değelendirileceğine dair açıklamanın da bu süreçte Bakan Vedat Bilgin tarafından yapılması bekleniyor.