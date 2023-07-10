Taşımacılık sektörü korsana emanet

Türkiye'de evden eve taşımacılık sektörünün kayıt dışı sorunu hem müşteriyi hem de şirketleri mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda paylaşılan “Evden eve eşya taşımacılık sektörünün yapısı, sorunları, çözüm önerileri” başlıklı rapor da sorunları gözler önüne serdi. Rapora göre, Türkiye genelinde yurt içi taşınma eşyası taşımacılığı için K3 belgesi ile yurt içi, uluslararası taşınma eşyası taşımacılığı için gerekli olan C3 belgesine sahip yalnızca 2 bine yakın firma bulunuyor.

Farklı belgeleri kiralama yoluna gidiliyor

Bu kapsamda sektördeki binlerce firmanın taşıma belgesi bulunmuyor. Taşıma belgesi olmayan bazı şirketler ise farklı belgeleri kiralama yoluna gidiyor. Rapora göre, söz konusu şirketler sadece lojistik hizmetlerinde kullanılan L belgesini bir yıllık periyodlarla kiralıyor ancak bu belgenin eşya taşımacılığı alanında geçerliliği bulunmuyor.

Raporda eşya taşımacılığı hizmeti alan kişilerin verdiği yanıtlardan oluşan ankete de yer verildi. Anket sonuçlarına göre sektördeki memnuniyet oranı yüzde 14'e kadar düştü. Aldığı hizmeti ‘vasat', ‘kötü', ‘çok kötü' olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 86 oldu. Hizmet alan kişilerin şirketlerin yetki belgesini sorgulamadığı da ortaya çıktı. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 90'ı firmaların sahip olması gereken belgeleri bilmiyor.

Sözcü'den Hülya Keskin Oruçoğlu'nun haberine göre tüketicilerin yalnızca yüzde 7'si firmalara K3 belgesinin olup olmadığını sordu. Çalışmaya göre tüketicilerin yüzde 74'ü taşınma işlemi için yazılı sözleşme yaptı. Raporda yetki belgelerine ilişkin denetimlerin artırılarak, sektördeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerektiği talep ediliyor.

Tek çözüm denetim

Raporu değerlendiren Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, “Sektörümüzün yıllık hasılatı 22 milyar TL. Bu rakamın yüzde 80'i ise kaçak. Bazı bilinen internet siteleri ve platformlar da kaçak şirketleri barındırıyor. Sektördeki memnuniyet oranının bu kadar düşük olmasının sebebi de korsan çalışan şirketler. Yaşanan sorunların boyutunu Kahramanmaraş depremlerinden sonra da gördük. Depremzededen fahiş fiyatlar istendi, asansör kiralama bedelleri gündem oldu, gerekli donanımı olmayan şirketlerden hizmet aldı. Tek çözüm denetim” dedi.

"Bazı şirketlerin internette ilanları var ama bürosu, aracı dahi yok"

Denetimlerin artırılması konusunda çağrıda bulunan Ali Ayılmazdır, “Bu konuyu defalarca yetkililere bildirdik ama çözüm odaklı bir adım atılmadı. Şirketler kalifiye eleman bulundurmak zorunda. Ama bazı şirketlerin taşımacılık hizmetini günlük çalışan işçilerle verdiğini duyuyoruz. Bazı şirketlerin internette ilanları var ama bürosu, aracı dahi yok. Şikayetlerin yüzde 90'ı bunlardan kaynaklanıyor. Taşımacılık hizmeti almak isteyenler, mağdur olmamak için şirketin belgelerini sorgulamalı” diye konuştu.