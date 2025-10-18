Taşkın riski! Tek tek yıkıyorlar

Rize'de Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapıların tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında bugüne kadar toplam 58 yapı bölgeden kaldırılmıştır. Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız, bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır."