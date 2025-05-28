Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezen zabıta ekipleri, Hüseyin Akça adlı bir kişinin ticari aracına taktığı hoparlörle çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yaptığını tespit etti.

İHA'nın haberine göre; Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi, şahsa sattıkları sarımsağın faturasını sordu.

Faturasını gösteremeyen satıcı Hüseyin Akça'nın ürünlerini inceleyen ekipler, 'Taşköprü Sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiğini belirledi.

Akça "Biz de Taşköprü diye alıyoruz" diye kendini savundu.

Zabıta ekipleri Hüseyin Akça'nın tüm mallarına el koyarken, Kabahatler Kanunu'na göre ceza uyguladı.

Taşköprü sarımsağında demir, kükürt ve aroma bakımından en yüksek değerlere sahip olup, nitelik açısından dünyanın en iyi sarımsağı olarak kabul ediliyor.