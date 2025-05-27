Tasmasız köpek tartışmasında darp iddiası! 15 yıla kadar hapis talebi

Şişli Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız gezdirdiği gerekçesiyle uyarılan bir kişinin, uyarıda bulunan iki kişiyi darp ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğancan Ö. hakkında dört ayrı suçtan toplam 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Köpeğin sahibi uyarıları dikkate almadı

Olay, 28 Eylül 2024 tarihinde Maçka Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, köpeğini tasmasız dolaştıran Doğancan Ö., kendisini uyaran Cebrail E. ve Güler K. ile tartışmaya girdi. Hazırlanan iddianamede, tarafların 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldığı belirtildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Cebrail E. ve Güler K.'nın Doğancan Ö.'yü köpeğini tasmasız gezdirdiği gerekçesiyle uyardığı, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı aktarıldı. Uyarının ardından taraflar arasında karşılıklı hakaret ve tehditlerin yaşandığı ifade edildi.

Gömleğini yırttı, telefonunu kırdı

Savcılık, Doğancan Ö.'nün çıkan arbede sırasında iki kişiyi darp ettiği, aynı zamanda küfürlü ifadelerle tehdit ve hakarette bulunduğu, ayrıca Cebrail E.'nin gömleğini yırtıp telefonunu kırdığı yönündeki iddialara da iddianamede yer verdi.

Doğancan Ö. hakkında 'basit yaralama', 'tehdit', 'zincirleme hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 3 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Cebrail E. ve Güler K. hakkında ise 'hakaret' ve 'tehdit' suçları nedeniyle kişi başı 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.