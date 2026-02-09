Taşradaki sessizlik: Türkiye'de yalnızca 1 kişinin yaşadığı köyler var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye’nin nüfusu, 2025 yılının sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Nüfus, bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarken, yıllık nüfus artış hızı binde 3,4’ten binde 5 seviyesine çıktı.

Toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus sayısı da 1 milyon 519 bin 515 olarak kayıtlara geçti.

Köy nüfuslarındaki düşüş dikkat çekti. Bazı köylerde nüfus 10 kişinin altına inerken, üç köyde yalnızca bir kişinin yaşadığı belirlendi.

Sadece 1 kişinin yaşadığı köyler şöyle sıralandı:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez),

Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan),

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık).

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en az nüfusa sahip 10 köyü ise şu şekilde:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi

Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi

Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi

Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi

Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi

Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi

Kemerli Köyü (Şırnak/Merkez): 4 kişi

Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi

Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi

Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplandı. En kalabalık köy ise Adıyaman Merkez’e bağlı İpekli Köyü oldu. TÜİK verilerine göre İpekli Köyü’nün nüfusu 6 bin 681 kişiye ulaştı.