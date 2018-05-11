Taşucu Limanı özelleştirme ihalesinde süre uzadı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Liman sahasında bulunan bazı taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 1 Ağustos'a uzatıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Liman sahasında bulunan sanayi tesis alanı taşınmazının "satış", Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazının 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihalenin daha önce 25 Haziran olarak duyurulan son teklif verme tarihi, 1 Ağustos olarak değiştirildi.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 2 taşınmazın, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Faik Kuvvet ve Serdar Mantar'a satılmasına onay verildi.

Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık AŞ sermayesinde bulunan yüzde 0,003 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait iştirak hissesinin ise 2 bin 600 lira bedelle Ayşegül Karaduman'a satılması onaylandı.