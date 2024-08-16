Taşucu ve Çeşme limanlarında 2 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli tırlar Taşucu ve Çeşme limanlarında mercek altına alındı.

Gümrük işlemleri sonrasında x-ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan detaylı aramalarda, çeşitli şekillerde yasal yük içine gizlenmiş uyuşturucular tespit edildi.

Mersin'deki Taşucu Limanı'ndaki operasyonda 1 milyon 681 bin captagon türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Çeşme Limanı'nda ise 40 kilogram kokain cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Olaylara ilişkin Silifke ve Çeşme Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.