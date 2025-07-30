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Tat Gıda, çiftçileri dijitalleştirecek

Tat Gıda, Dijital Tarla Günü etkinliğinin 8’incisini Bursa’da gerçekleştirdi. Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, konuşmasında tarımda yeşil enerji kullanımı ve tarımda dijital çözümlerin öneminden bahsetti.

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Tat Gıda, çiftçileri dijitalleştirecek
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Tarımın geleceğine yön ver­mek amacıyla düzenlenen, tarımda dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve inovasyonun masaya yatırıldığı Tat Gıda 8’inci Dijital Tarla Günü’nde, tarımın ge­leceği konuşuldu.

Etkinlikte konuşan Tat Gıda Yö­netim Kurulu Başkanı ve Genel Mü­dürü Veysel Memiş, Tat Gıda olarak en büyük amaçlarının teknolojinin imkânlarını, ülke çiftçisinin hizme­tine sunarak birlikte büyümenin ve Türk tarımını daha da geliştirme­nin yollarını aramak olduğunu vur­guladı. Veysel Memiş, Tat Gıda’nın 1967’den bu yana Türk çiftçisi ile birlikte kazanarak bugünlere geldi­ğini kaydetti. Veysel Memiş, “Geldi­ğimiz noktada bu üretimi daha akıl­lı, daha verimli ve daha doğa dostu hale getirmek için çalışıyoruz.

Çün­kü artık tarım sadece toprakla değil, teknolojiyle büyüyor” ifadelerini kullandı. Tat Gıda’nın toplam 15 bin dekarlık alanda dijital tarım uygula­malarını hayata geçirdiğini dile ge­tiren Veysel Memiş, sensör teknolo­jileri, yapay zekâ destekli çözümler, mobil toprak analizleri, drone tek­nolojileri ve uydu destekli bitki sağ­lığı izleme sistemleri gibi yenilikleri önce kendi arazilerinde denedikle­rini, ardından çiftçilerin kullanımı­na sunduklarını aktardı. Veysel Me­miş, “Bu sayede yalnızca öncülük etmekle kalmıyor, çiftçilerimizi de bu dönüşümün aktif bir parçası ha­line getiriyoruz” diye konuştu.

“Sözleşmeli tarımın öncüsüyüz”

Konuşmasında, tarımda yeşil enerji kullanımına da dikkat çeken Veysel Memiş, Avrupa Birliği des­tekli PV4Plants Projesi ile birlik­te AgriPV sistemini domates üre­timinde hayata geçirdiklerini ak­tardı. Veysel Memiş, “Bu sistem sayesinde güneş panelleri altında hem tarımsal üretim yapıyor hem de elektrik üreterek çevresel etki­mizi azaltıyoruz. Manisa’da kurdu­ğumuz ve Afyon’da 2025’te devreye alacağımız güneş enerjisi santral­leriyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 97’sini güneşten karşılamayı plan­lıyoruz.” dedi.

Sözleşmeli tarım mo­deliyle çiftçilerle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurdukları­nı kaydeden Veysel Memiş, bu mo­delle çalıştıkları üretici sayısının 1.000’e ulaştığını belirtti. Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, “Bugün bu­rada attığımız her adım, bugünün olduğu kadar yarının dünyasının da sorumluluğunu taşıyor. Tarımdan sanayiye, üretimden ihracata kadar tüm değer zincirinde doğaya, top­luma ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Ge­lenekselleştirdiğimiz Dijital Tarla Günü, sadece bir teknoloji buluş­ması değil, aynı zamanda vizyon, il­ham ve dayanışma günüdür” ifade­lerini kullandı.

Sürdürülebilir Tarım” paneli gerçekleştirildi

8. Dijital Tarla Günü’nde, “Sürdü­rülebilir Tarım” paneli de gerçek­leştirildi. Tarımda bilgi ve veri pay­laşımının her zamankinden daha önemli hale geldiğinin değerlendi­rildiği panelde, verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve çiftçiye sahada uygulanabilir şekilde sunulması ge­rektiği vurgulandı.

Özellikle son yıllarda Türkiye’de artan kuraklık ve ani iklim değişik­liklerinin tarımsal üretim üzerin­deki olumsuz etkilerine işaret eden BASF Tarım Çözümleri Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Musta­fa Yüksel, “İklim öngörülemez hale geliyor. Kaynak kullanımını doğru yönetmek zorundayız. Artık doğru zamanda, doğru yerde, doğru kay­nağı kullanarak üretim yapmak şart oldu” dedi. BASF/Nunhems Türki­ye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Ön­der Yılmaz ise, tarımsal üretimde rekabetçiliğin anahtarı olan dijital­leşme, yerel koşullara uygun tohum seçimi ve çiftçi-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Tat Gıda’nın EBRD ile yürüttüğü dijital okuryazarlık eğitimlerine de dikkat çekerek 2025 yılı itibarıyla Ege Üniversitesi ve Uludağ Üniver­sitesi iş birliğiyle 250 genç çiftçiye ulaşıldığını belirten Tat Gıda Dijital Tarım Teknolojileri Uzmanı Zey­nep Dilan Deniz, “Teknolojiyle barı­şık yeni nesil üretici profili oluştur­mak önceliğimiz” dedi.

“Bilgi, teknoloji ve finans gücüyle üreticinin yanındayız”

Panelin ardından Türkiye İş Ban­kası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Umut Yiğit yaptı­ğı konuşmada, İş Bankası’nın tarım bankacılığı faaliyetlerini “milli gö­rev” olarak gördüğünü belirterek, tarımın ancak bilgi, teknoloji ve fi­nansal kaynakların birlikte ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir hale ge­lebileceğini söyledi. l

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL