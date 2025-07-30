Tat Gıda, çiftçileri dijitalleştirecek
Tat Gıda, Dijital Tarla Günü etkinliğinin 8’incisini Bursa’da gerçekleştirdi. Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, konuşmasında tarımda yeşil enerji kullanımı ve tarımda dijital çözümlerin öneminden bahsetti.
Tarımın geleceğine yön vermek amacıyla düzenlenen, tarımda dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve inovasyonun masaya yatırıldığı Tat Gıda 8’inci Dijital Tarla Günü’nde, tarımın geleceği konuşuldu.
Etkinlikte konuşan Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, Tat Gıda olarak en büyük amaçlarının teknolojinin imkânlarını, ülke çiftçisinin hizmetine sunarak birlikte büyümenin ve Türk tarımını daha da geliştirmenin yollarını aramak olduğunu vurguladı. Veysel Memiş, Tat Gıda’nın 1967’den bu yana Türk çiftçisi ile birlikte kazanarak bugünlere geldiğini kaydetti. Veysel Memiş, “Geldiğimiz noktada bu üretimi daha akıllı, daha verimli ve daha doğa dostu hale getirmek için çalışıyoruz.
Çünkü artık tarım sadece toprakla değil, teknolojiyle büyüyor” ifadelerini kullandı. Tat Gıda’nın toplam 15 bin dekarlık alanda dijital tarım uygulamalarını hayata geçirdiğini dile getiren Veysel Memiş, sensör teknolojileri, yapay zekâ destekli çözümler, mobil toprak analizleri, drone teknolojileri ve uydu destekli bitki sağlığı izleme sistemleri gibi yenilikleri önce kendi arazilerinde denediklerini, ardından çiftçilerin kullanımına sunduklarını aktardı. Veysel Memiş, “Bu sayede yalnızca öncülük etmekle kalmıyor, çiftçilerimizi de bu dönüşümün aktif bir parçası haline getiriyoruz” diye konuştu.
“Sözleşmeli tarımın öncüsüyüz”
Konuşmasında, tarımda yeşil enerji kullanımına da dikkat çeken Veysel Memiş, Avrupa Birliği destekli PV4Plants Projesi ile birlikte AgriPV sistemini domates üretiminde hayata geçirdiklerini aktardı. Veysel Memiş, “Bu sistem sayesinde güneş panelleri altında hem tarımsal üretim yapıyor hem de elektrik üreterek çevresel etkimizi azaltıyoruz. Manisa’da kurduğumuz ve Afyon’da 2025’te devreye alacağımız güneş enerjisi santralleriyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 97’sini güneşten karşılamayı planlıyoruz.” dedi.
Sözleşmeli tarım modeliyle çiftçilerle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurduklarını kaydeden Veysel Memiş, bu modelle çalıştıkları üretici sayısının 1.000’e ulaştığını belirtti. Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, “Bugün burada attığımız her adım, bugünün olduğu kadar yarının dünyasının da sorumluluğunu taşıyor. Tarımdan sanayiye, üretimden ihracata kadar tüm değer zincirinde doğaya, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Gelenekselleştirdiğimiz Dijital Tarla Günü, sadece bir teknoloji buluşması değil, aynı zamanda vizyon, ilham ve dayanışma günüdür” ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilir Tarım” paneli gerçekleştirildi
8. Dijital Tarla Günü’nde, “Sürdürülebilir Tarım” paneli de gerçekleştirildi. Tarımda bilgi ve veri paylaşımının her zamankinden daha önemli hale geldiğinin değerlendirildiği panelde, verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve çiftçiye sahada uygulanabilir şekilde sunulması gerektiği vurgulandı.
Özellikle son yıllarda Türkiye’de artan kuraklık ve ani iklim değişikliklerinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden BASF Tarım Çözümleri Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Mustafa Yüksel, “İklim öngörülemez hale geliyor. Kaynak kullanımını doğru yönetmek zorundayız. Artık doğru zamanda, doğru yerde, doğru kaynağı kullanarak üretim yapmak şart oldu” dedi. BASF/Nunhems Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Önder Yılmaz ise, tarımsal üretimde rekabetçiliğin anahtarı olan dijitalleşme, yerel koşullara uygun tohum seçimi ve çiftçi-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Tat Gıda’nın EBRD ile yürüttüğü dijital okuryazarlık eğitimlerine de dikkat çekerek 2025 yılı itibarıyla Ege Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle 250 genç çiftçiye ulaşıldığını belirten Tat Gıda Dijital Tarım Teknolojileri Uzmanı Zeynep Dilan Deniz, “Teknolojiyle barışık yeni nesil üretici profili oluşturmak önceliğimiz” dedi.
“Bilgi, teknoloji ve finans gücüyle üreticinin yanındayız”
Panelin ardından Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Umut Yiğit yaptığı konuşmada, İş Bankası’nın tarım bankacılığı faaliyetlerini “milli görev” olarak gördüğünü belirterek, tarımın ancak bilgi, teknoloji ve finansal kaynakların birlikte ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir hale gelebileceğini söyledi. l