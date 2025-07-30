Tat Gıda, çiftçileri dijitalleştirecek

Tarımın geleceğine yön ver­mek amacıyla düzenlenen, tarımda dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve inovasyonun masaya yatırıldığı Tat Gıda 8’inci Dijital Tarla Günü’nde, tarımın ge­leceği konuşuldu.

Etkinlikte konuşan Tat Gıda Yö­netim Kurulu Başkanı ve Genel Mü­dürü Veysel Memiş, Tat Gıda olarak en büyük amaçlarının teknolojinin imkânlarını, ülke çiftçisinin hizme­tine sunarak birlikte büyümenin ve Türk tarımını daha da geliştirme­nin yollarını aramak olduğunu vur­guladı. Veysel Memiş, Tat Gıda’nın 1967’den bu yana Türk çiftçisi ile birlikte kazanarak bugünlere geldi­ğini kaydetti. Veysel Memiş, “Geldi­ğimiz noktada bu üretimi daha akıl­lı, daha verimli ve daha doğa dostu hale getirmek için çalışıyoruz.

Çün­kü artık tarım sadece toprakla değil, teknolojiyle büyüyor” ifadelerini kullandı. Tat Gıda’nın toplam 15 bin dekarlık alanda dijital tarım uygula­malarını hayata geçirdiğini dile ge­tiren Veysel Memiş, sensör teknolo­jileri, yapay zekâ destekli çözümler, mobil toprak analizleri, drone tek­nolojileri ve uydu destekli bitki sağ­lığı izleme sistemleri gibi yenilikleri önce kendi arazilerinde denedikle­rini, ardından çiftçilerin kullanımı­na sunduklarını aktardı. Veysel Me­miş, “Bu sayede yalnızca öncülük etmekle kalmıyor, çiftçilerimizi de bu dönüşümün aktif bir parçası ha­line getiriyoruz” diye konuştu.

“Sözleşmeli tarımın öncüsüyüz”

Konuşmasında, tarımda yeşil enerji kullanımına da dikkat çeken Veysel Memiş, Avrupa Birliği des­tekli PV4Plants Projesi ile birlik­te AgriPV sistemini domates üre­timinde hayata geçirdiklerini ak­tardı. Veysel Memiş, “Bu sistem sayesinde güneş panelleri altında hem tarımsal üretim yapıyor hem de elektrik üreterek çevresel etki­mizi azaltıyoruz. Manisa’da kurdu­ğumuz ve Afyon’da 2025’te devreye alacağımız güneş enerjisi santral­leriyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 97’sini güneşten karşılamayı plan­lıyoruz.” dedi.

Sözleşmeli tarım mo­deliyle çiftçilerle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurdukları­nı kaydeden Veysel Memiş, bu mo­delle çalıştıkları üretici sayısının 1.000’e ulaştığını belirtti. Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, “Bugün bu­rada attığımız her adım, bugünün olduğu kadar yarının dünyasının da sorumluluğunu taşıyor. Tarımdan sanayiye, üretimden ihracata kadar tüm değer zincirinde doğaya, top­luma ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Ge­lenekselleştirdiğimiz Dijital Tarla Günü, sadece bir teknoloji buluş­ması değil, aynı zamanda vizyon, il­ham ve dayanışma günüdür” ifade­lerini kullandı.

Sürdürülebilir Tarım” paneli gerçekleştirildi

8. Dijital Tarla Günü’nde, “Sürdü­rülebilir Tarım” paneli de gerçek­leştirildi. Tarımda bilgi ve veri pay­laşımının her zamankinden daha önemli hale geldiğinin değerlendi­rildiği panelde, verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve çiftçiye sahada uygulanabilir şekilde sunulması ge­rektiği vurgulandı.

Özellikle son yıllarda Türkiye’de artan kuraklık ve ani iklim değişik­liklerinin tarımsal üretim üzerin­deki olumsuz etkilerine işaret eden BASF Tarım Çözümleri Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Musta­fa Yüksel, “İklim öngörülemez hale geliyor. Kaynak kullanımını doğru yönetmek zorundayız. Artık doğru zamanda, doğru yerde, doğru kay­nağı kullanarak üretim yapmak şart oldu” dedi. BASF/Nunhems Türki­ye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Ön­der Yılmaz ise, tarımsal üretimde rekabetçiliğin anahtarı olan dijital­leşme, yerel koşullara uygun tohum seçimi ve çiftçi-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Tat Gıda’nın EBRD ile yürüttüğü dijital okuryazarlık eğitimlerine de dikkat çekerek 2025 yılı itibarıyla Ege Üniversitesi ve Uludağ Üniver­sitesi iş birliğiyle 250 genç çiftçiye ulaşıldığını belirten Tat Gıda Dijital Tarım Teknolojileri Uzmanı Zey­nep Dilan Deniz, “Teknolojiyle barı­şık yeni nesil üretici profili oluştur­mak önceliğimiz” dedi.

“Bilgi, teknoloji ve finans gücüyle üreticinin yanındayız”

Panelin ardından Türkiye İş Ban­kası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Umut Yiğit yaptı­ğı konuşmada, İş Bankası’nın tarım bankacılığı faaliyetlerini “milli gö­rev” olarak gördüğünü belirterek, tarımın ancak bilgi, teknoloji ve fi­nansal kaynakların birlikte ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir hale ge­lebileceğini söyledi. l