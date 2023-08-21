Tatar, BM'ye tepkili: Engelleme girişimi talihsiz

Cuma günü BM'nin kontrolündeki yetki verilmemiş tampon bölgede yapılan bir yol çalışması nedeniyle BM barış gücü ve KKTC güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. KKTC yetkilileri, UNFICYP olarak adlandırılan barış gücünün sınırlarını aştıklarını belirtiyor.

Reuters'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "UNFICYP'nin, KKTC'nin egemenlik alanı içerisinde, sivil bir müteahhit tarafından yürütülen yol geliştirme çalışmasının engelleme girişiminde bulunması talihsiz" dedi.

Yetkililer BM'nin kontrolündeki tampon bölgede bulunan Pile'yi KKTC'ye doğrudan bağlayacak 11.5 km'lik bir yol yapmayı planlıyor. BM 11.5 km'lik yolun yaklaşık yarısının kendi kontrolünde olan bölgede yer aldığını belirtiyor.

BM, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve ABD Cuma günü gerçekleşen olayı kınarken, ABD'nin Lefkoşa elçiliğinden yapılan açıklamada ABD vatandaşlarına haftasonunda Kuzey Kıbrıs'a seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.