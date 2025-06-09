Tatil dönüşleri en fazla can kaybına yol açan 5 trafik kuralı ihlali!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşları trafik kuralları konusunda uyardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son gününde milyonlarca vatandaşın dönüş yoluna çıktığını anımsattı.

Bakan Yerlikaya, bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlalini şöyle sıraladı:

* Hız ihlali, şerit izleme, değiştirme, makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali.

Ali Yerlikaya çağrısını şöyle sonlandırdı:

* Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım.