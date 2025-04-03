Tatil dönüşünde bu noktalara dikkat! Yol çalışmaları sürüyor

Araçlarıyla yolculuk yapan sürücülerin, seyahatte sürüş kaynaklı herhangi bir durum yaşamaması adına kara yollarında süren çalışmalar konusunda uyarıda bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü, şu noktalara dikkat çekti:

* TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

* İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey ve Güney kavşakları 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 15 Nisan'a kadar Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek.

* Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde Çaykur Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

* Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16 ve 20-25. kilometrelerindeki (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

* İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 39-41. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

* Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

* Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

* İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

* Diyadin ayrımı-Doğubayazıt yolunun 76-77. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönlü devam ediyor.