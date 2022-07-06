  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Tatil yolculuğu başladı
Takip Et

Tatil yolculuğu başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti.

Bakan Özer: Okulları kapatmak ya da tatili öne çekmek planımız yok

Tatil Haberleri

Bakan Özer: Okulları kapatmak ya da tatili öne çekmek planımız yok
Bu konularda ilginizi çekebilir
tatil