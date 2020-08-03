Tatilciler dönüş yolunda

03 Ağustos 2020

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı da olsa trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşların dün sabah saatlerinden itibaren dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nda başlayan akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.

Bölgede gece saatlerinde yoğunluk zaman zaman artarken sabah saatlerinde ulaşım akıcı seyrinde devam etti.

Otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafik gözlenirken ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, dönüş yolculuğunun akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de yoğunluk yaşanıyor.

Dönüş için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, bayramın son gününde otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası ve Gültepe mevkisinde yoğunluk oluşturuyor.

İzmit Alikahya mevkisinde başlayan yoğunluk, Gültepe Tüneli'ne kadar devam ederken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Dilovası rampasında da yoğunluk görülürken, otoyolun Ankara yönündeki trafik akışında aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönüyle Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.