Tatilciler dönüşe başladı! Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler akıcı yoğunluğa neden oluyor. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
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Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Gerede bağlantı kesiminde, Yeniçağa ile Köroğlu rampasında ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
D-100 kara yolunun İstanbul yönünde özellikle kent merkezi kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.