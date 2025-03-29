Tatilde doğanın keyfini çıkarmayı düşünenlere uyarı! Yangınların yüzde 87'si insan kaynaklı

Dokuz günlük bayram tatilinde orman alanlarını ziyaret edecek vatandaşları yangın riski konusunda uyaran Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Vatandaşlarımızın özellikle izin verilmeyen yerlerde ormanlara girmemesini, izinli alanların dışında kesinlikle kamp faaliyetleri gerçekleştirmemesini istirham ediyoruz" dedi.

"Araçlarımız göreve hazır"

Karacabey, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar ve kuraklık riskinin arttığına dikkati çekerek, "Yağışların azalması ve sıcaklığın artması, nemin düşmesine ve dolayısıyla ormanlardaki bazı maddelerin yanıcılığının artmasına sebep oluyor. Ülkemizde de özellikle Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde son 50 yılın en sıcak ve kurak mart ayını yaşadığımızı meteorolojik verilerden anlıyoruz. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak hava araçlarımızın tamamının konuş yerlerini belirleyerek, hazırlıklarını yaparak göreve hazır hale getirdik. 1766 arazözün tamamının bakımları yapıldı, 2 bin 800'e yakın ilk müdahale aracımızın da bakımları yapılıp göreve hazır hale getirildi" diye konuştu.

"Yangınlarda kasıt oranı yüzde 5-6 civarında"

Karacabey, orman yangınlarının yüzde 87'sinin insan kaynaklı olduğuna, kalan yüzde 13'lük kısmının ise doğal sebep olan yıldırımlardan çıktığına dikkati çekti. Yangınlarda kasıt oranının yüzde 5-6 civarı olduğunu ifade eden Karacabey, "Geriye kalan yüzde 81'lik kısmı ise maalesef vatandaşlarımızın yangına sebep olmak kastıyla değil, tamamen herhangi bir şey olmayacağını düşünerek, bir risk görmeyerek işledikleri fiillerden oluşuyor." dedi.

Karacabey, bahçe temizliği sonucunda çıkan artıklar ile hasattan kalan anızın yakılması, tarlada çalışanların yemek veya çay yapmak için yaktıkları ateş, piknik ateşi ve söndürülmeden atılmış sigara izmaritinin orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında olduğunu söyledi.

"Ormanlara zarar vermeden faydalanabilmeliyiz"

Vatandaşların dikkatli davranarak yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durması halinde ormanların yanmasını önleyebileceklerini aktaran Karacabey, şunları kaydetti: "Tabii ki vatandaşlarımız ormanın güzelliklerinden faydalanacak ama zarar vermeden faydalanmanın yolunu öğrenmemiz lazım. Ülke genelinde sayıları 1800'e ulaşan orman parklarımız var. Vatandaşlarımızın özellikle izin verilmeyen yerlerde ormanlara girmemesini, izinli alanların dışında kesinlikle kamp faaliyetleri gerçekleştirmemesini istirham ediyoruz. Bir yerde yangın gördüklerinde ihbar etmelerini özellikle istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bütün personelimiz, kış aylarına göre daha fazla teyakkuz halinde olacak."