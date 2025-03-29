Tatile çıkacaklar dikkat! Bu önlemleri almadan evinizden ayrılmayın

Ramazan Bayramı'nda tatile çıkacak vatandaşları güvenlik uzmanları, hem hırsızlıklara hem de yaşanabilecek muhtemel aksiliklere karşı uyarıyor.

Uyarılar iki temel başlıkta toplanıyor. Biri evde yapmanız gereken diğeri ise sosyal medyada yaptığınız ya da yapacağınız paylaşımlara yönelik:

* Evinizin ne zaman soyulmaya daha müsait olacağına dair bilgileri günümüzde hırsızlar en çok sosyal medyadan ediniyor. O nedenle ev güvenliğiniz için birinci kural, nereye, ne zaman gittiğinizi ve ne zaman döneceğinizi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmamak.

* Ocak ve şömine gibi ısıtma ekipmanları arızalandıklarında veya bakımları aksatıldığında oldukça tehlikeli hale geldiği için, konuya dair gerekli kontrolleri yapın ve profesyonel baca temizleyicisinden yardım alıp duman dedektörlerinin pillerini kontrol ettirin.

* Sürgülü kilitlerin mekanizmalarının kırılması oldukça zaman aldığı için, hırsızlığı önleme açısından büyük önem taşıyor. Tabii evinizdeki alarmı aktive etmeden yola çıkıp çıkmadığınızı da mutlaka kontrol etmelisiniz.

* Apartman girişlerinin sürekli aydınlatılması, istenmeyen ziyaretçilerin daha kapıya varmadan önce fark edilmelerini sağlıyor. Birinin evin girişine doğru yürüdüğünde ışıkların açılması için hareket sensörünün kullanılması da hırsızlara karşı alınabilecek önlemler arasında.

* Uzmanlar, seyahate ilişkin fotoğraf gibi paylaşımların da eve döndükten sonra yapılmasını güvenlik açısından tavsiye ediyor.

* Elektrik sisteminde yaşanabilecek problemler, yaşam alanındaki elektronik aletleri bozabiliyor ya da geniş çaplı yangınlara yol açabiliyor. Bu yüzden tatile çıkmadan önce tüm elektrikli aletlerin fişten çekilmesi gerekiyor.

* Tatile çıkmadan evinizin su ve doğal gaz vanalarını kapatmayı unutmamalısınız.

* Uzmanlar, evde saklanan altınları, ziynet eşyalarını ve dövizleri tatilde yanında götürmek istemeyenlerin yaşam alanındaki kasalara saklayabileceğini ya da herhangi bir finans kuruluşundan kiralanan kasaya konulabileceğini belirtiyor.

* Evi ve eşyaları güvende tutmak isteyenlerin, konut sigortası ve DASK yaptırabileceği, bu sayede her türlü olumsuz durumdan kolayca korunabileceği belirtiliyor. Ayrıca, seyahat sigortasıyla tatil esnasında karşılaşılabilecek ani rahatsızlık ve hastalıklara karşı kişi kendini koruma altına alabiliyor.