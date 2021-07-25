Tatilin son gününde İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu

Uzun bayram tatilinin ardından yarın işbaşı yapacak olan İstanbullular dönüş yolunda... Dönüşü tatilin son gününe bırakan tatilciler İstanbul'un hem doğu hem batı girişleri yönünde trafik yoğunluğu yaşanmasına sebep oluyor.

Kocaeli'deki kaza trafik yoğunluğunu artırdı

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Kocaeli'de de Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Korutepe Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tatilden dönen sürücülerin de etkisiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik, akıcı şekilde sürüyor.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğu yaşanıyor. Düzce ve Bolu'da ise akıcı yoğunluk söz konusu.

Trakya Bölgesi'nden dönenler Tekirdağ'da trafiği yoğunlaştırdı

Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların, dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.